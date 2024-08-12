Altınordu, genç oyuncularıyla sözleşme yeniledi

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu iç transferde altyapıdan yetişip A takıma yükselen 7 genç oyuncusuyla sessiz sedasız sözleşme yeniledi. İzmir temsilcisinde kaleci Arif Şimşir, sol kanat Arif Asaf Gültekin, orta saha oyuncusu Burak Gültekin ve stoper Hasan Berat Kayalı'nın kontratları 2027 yılına kadar uzatıldı. Orta saha oyuncusu Furkan Yöntem 2028, sol kanat Furkan Emin Kaçmaz ve Sercan Demirkıran ise 2029 yılına kadar kendilerini Altınordu'ya bağlayan mukavelelere imza attı.

Kırmızı-lacivertliler geçen sezon içinde de orta saha oyuncusu Ege Arslan ve kaleci Efe Kaan Yıldız'ın sözleşmelerini de 2028'e kadar uzatmıştı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın 20 yaşın altındaki bu futbolculardan beklentisinin büyük olduğu ifade edildi. Yeni sezon öncesi orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz'ı 250 bin Euro bedelle 1461 Trabzon'a gönderip kaleci Mert Furkan Bayram'ı ise 600 bin Euro'ya Süper Lig ekibi Alanyaspor'a uğurlayan Altınordu, oyuncu satışlarına devam etmeyi hedefliyor.