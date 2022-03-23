Altınordu için her maç final - Son Dakika
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Altınordu için her maç final

23.03.2022 11:40
Altınordu için her maç final

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 karşılaşmada Nasadoge Menemenspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u (D) 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 9 puan toplamasına rağmen düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kalan 8 haftada 8...

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 karşılaşmada Nasadoge Menemenspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u (D) 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 9 puan toplamasına rağmen düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kalan 8 haftada 8 final mücadelesi vereceklerini dile getirdi. Ligin boyu kısaldıkça üst sıralarda yer alan takımların puan kayıpları yaşadığı, alttaki ekiplerin de yukarı tırmanma mücadelesi verdiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Kalan maçlarımız hep final havasında geçecek. En yakın maçımız ilk finalimiz olacak. Adanaspor'u evimizde yenerek seriyi sürdürme ve sezon sonunda lige tutunma hedefindeyiz" dedi.

"Zorluk derecesi yüksek olan 3 maçı gol yemeden tamamlamak bizim için önemliydi" diyen Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, "Ligde 3 hafta önce çok gerideydik. Kimsenin umudu yok gibi görünüyordu. Altınordu'yu herkes, 'Kümede kalması zor' diye yorumluyordu. Art arda 3 maç kazanmak bize bireysel ve genel olarak özgüven sağladı, moralimizi artırdı. Bunun yansıması daha fazla olacak. Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda çıkış yakalayan bir takımdık. Seri yakalayıp, çıkışımızı sürdürmemiz gerekiyor. Son haftaya kadar en iyi şekilde götürmeliyiz. Milli maç nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. Hüsamettin'in cezasının sona erdiği Altınordu'da Ahmet Dereli ve Ali Dere'nin tedavileri sürüyor.


- İzmir
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Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Altınordu, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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