Altınordu, İzmir Derbisinde Altay'ı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu, İzmir Derbisinde Altay'ı Yendi

Altınordu, İzmir Derbisinde Altay\'ı Yendi

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay'ı 2-0 mağlup ederek puanını 22'ye çıkardı.

11.11.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı İzmir derbisinde Altay'ı mağlup ederek puanını 22'ye çıkardı ve 26 puanlı lider Kastamonuspor'u takip etmeye devam etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 11. hafta mücadelesinde Altay ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-lacivertliler, İzmir derbisinde rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı almayı başardı. Böylece puanını 22'ye yükselten Altınordu, 26 puanlı lider Kastamonuspor'u takip etmeye devam etti. Teknik direktör Olcay Şahan ve öğrencileri, aradaki puan farkını kapatmak için hatasız bir şekilde yoluna devam etmeyi hedeflerken bu süreçte lider Kastamonuspor ile ikinci sıradaki Sarıyer'in puan kaybetmesini bekleyecek.

İzmir ekibi, birebir rakiplerinden olan Kastamonuspor'u 7. hafta mücadelesinde yenmeyi başarırken, Sarıyer ile de ilk devrenin son haftasında karşı karşıya gelecek.

Altınordu, 3 maç sonra kalesini gole kapattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki iddialı takımlar arasında yer alan Altınordu, Altay'ı 2-0 mağlup ederek hem 2 maç sonra kazanmayı başarırken hem de 3 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Son olarak 4 hafta önce Kastamonuspor'u 1-0 yenerek kalesinde gol görmeyen İzmir ekibi, o süreçten sonra kazandığı Beykoz Anadolu (3-1) maçının yanı sıra (2-2) berabere kaldığı Fethiyespor ile (2-1) mağlup olduğu Batman Petrolspor maçında rakiplerinin gol atmasına engel olamadı. Böylece Altınordu, Altay maçıyla birlikte 3 maçlık aradan sonra kalesini gole kapatmayı başarmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Altınordu, 3-sayfa, Futbol, Altay, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, İzmir Derbisinde Altay'ı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi
12:52 Mehmet Ali Erbil’in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:33 Muslera, Mourinho’ya kapıyı gösterdi Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 14:24:09. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu, İzmir Derbisinde Altay'ı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.