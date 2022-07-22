Altınordu Kadın Voleybol Takımı, tanıtıldı - Son Dakika
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Altınordu Kadın Voleybol Takımı, tanıtıldı

22.07.2022 14:17
Altınordu Kadın Voleybol Takımı, tanıtıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Altınordu Kadın Voleybol Takımı yeni sezon tanıtım toplantısı düzenledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Altınordu Kadın Voleybol Takımı yeni sezon tanıtım toplantısı düzenledi.

Altınordu Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Konak'ta bir otelde düzenlenen toplantıya Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Voleybol Şubesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, yöneticiler, sporcular katıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Bezircilioğlu, salon sporlarında Türkiye'de çok ciddi başarılara imza atmış, çok önemli geçmişi olan bir kulüp olduklarını aktardı.

Göreve geldiklerinde salon sporları ile ilgili gerekli hamleleri yapacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatan Bezircilioğlu, "Şükürler olsun ki bugün burada bu verdiğimiz sözün hayata geçirildiğini görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah diğer branşlarda da çalışmalarımız sürüyor, gelecek yıl 100 yaşına basacak olan koca çınarımız Altınordu'muz, bayrağımızı en güzel şekilde en üst noktalarda taşımaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Voleybol Şubesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar da, voleybol şubede bu yıl ilk defa spor okullarına başladıklarını belirterek, "Yazın ortasında başlamış olmamıza rağmen çok kısa sürede 60 öğrenciye ulaştık. Bu çok iyi bir başlangıç ve daha ileriye gidecektir. Burada bulunan voleybolcu kızlarımızdan isteğim voleybol okullarında sizi örnek alan çocuklarımıza iyi birey, iyi vatandaş, iyi voleybolcu olmayı gösterin." diye konuştu.

Toplantı Altınordu formasını giyecek olan kadın voleybol takımı sporcularının imza töreniyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Altınordu, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu Kadın Voleybol Takımı, tanıtıldı - Son Dakika

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