 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altınordu, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet özlemini sona erdirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet özlemini sona erdirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek 6 haftalık galibiyet özlemine son verdi ve düşme hattından kurtuldu.

Altınordu, Karacabey Belediyespor\'u 3-0 mağlup ederek galibiyet özlemini sona erdirdi
19.12.2023 - 16:04,
Abone Ol

İZMİR, -

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Hakan Ülker, İbrahim Ethem Potuk, Muhammet Munir Dadı

ALTINORDU: Mert Bayram - Furkan Metin (Dk. 90 Rahmi), Hasan, Alperen (Dk. 86 Mert Özmen), Yusuf Acer (Dk. 90 Yusuf Can), Arif (Dk. 86 Abdullah), Devrim (Dk. 80 Ege), Metehan, Sami, Onur, İlkan

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin - Burak Karapınar, Fatih, Burak Aydın (Dk. 62 Serhat Yiğithan), Ata, Berat (Dk. 46 Mehmet), Namık Barış, Ömer Faruk (Dk. 75 Sinan), Onur, Alperen (Dk. 46 Selimcan), Ahmet

GOLLER: Dk. 15 İlkan Sever, Dk. 25 Devrim Taşkaya (P), Dk. 83 Onur Ramazan Toprak (Altınordu)

SARI KARTLAR: Alperen, Ege, Mert Özmen (Altınordu), Selimcan, Fatih, Ahmet (Karacabey Bld)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 18'inci hafta mücadelesinde Altınordu evinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 15'inci dakikada İlkan, 25'inci dakikada penaltıdan Devrim, 83'üncü dakikada ise Onur kaydetti. Bu sonuçla 6 haftalık galibiyet özlemi sona eren Altınordu 16 puana ulaşıp maç fazlasıyla düşme hattından kurtuldu. Karacabey Belediyespor ise 20 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Devrim Taşkaya, Altınordu, Karacabey, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet özlemini sona erdirdi - Son Dakika


16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:57
Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51
Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL

Son Dakika
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51 Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:35:57. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet özlemini sona erdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement