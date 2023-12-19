Altınordu, Karacabey Belediyespor\'u 3-0 mağlup ederek galibiyet özlemini sona erdirdi

İZMİR, -

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Hakan Ülker, İbrahim Ethem Potuk, Muhammet Munir Dadı

ALTINORDU: Mert Bayram - Furkan Metin (Dk. 90 Rahmi), Hasan, Alperen (Dk. 86 Mert Özmen), Yusuf Acer (Dk. 90 Yusuf Can), Arif (Dk. 86 Abdullah), Devrim (Dk. 80 Ege), Metehan, Sami, Onur, İlkan

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin - Burak Karapınar, Fatih, Burak Aydın (Dk. 62 Serhat Yiğithan), Ata, Berat (Dk. 46 Mehmet), Namık Barış, Ömer Faruk (Dk. 75 Sinan), Onur, Alperen (Dk. 46 Selimcan), Ahmet

GOLLER: Dk. 15 İlkan Sever, Dk. 25 Devrim Taşkaya (P), Dk. 83 Onur Ramazan Toprak (Altınordu)

SARI KARTLAR: Alperen, Ege, Mert Özmen (Altınordu), Selimcan, Fatih, Ahmet (Karacabey Bld)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 18'inci hafta mücadelesinde Altınordu evinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 15'inci dakikada İlkan, 25'inci dakikada penaltıdan Devrim, 83'üncü dakikada ise Onur kaydetti. Bu sonuçla 6 haftalık galibiyet özlemi sona eren Altınordu 16 puana ulaşıp maç fazlasıyla düşme hattından kurtuldu. Karacabey Belediyespor ise 20 puanda kaldı.