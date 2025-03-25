Altınordu, Karaköprü Belediye Spor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
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Altınordu, Karaköprü Belediye Spor'u Konuk Ediyor

Altınordu, Karaköprü Belediye Spor\'u Konuk Ediyor

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 29. hafta maçında yarın Karaköprü Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, sahasında galip gelerek üst üste galibiyet serisi oluşturmayı hedefliyor.

25.03.2025 10:05  Güncelleme: 10:07
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 29. hafta mücadelesinde yarın Karaköprü Belediye Spor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 29. hafta mücadelesinde yarın Karaköprü Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Konya bölgesi hakemlerinden Burak Akdağ yönetecek. Mücadele öncesinde Altınordu 52 puanla 4. sırada yer alırken, Karaköprü Belediye Spor ise 20 puanla 16. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, bu zorlu müsabakayı kazanarak üst üste galibiyet serilerine imza atmak istiyor. Altınordu Teknik Direktörü Ersan Parlatan da karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Kendilerini yarın zor bir maçın beklediğini ifade eden Parlatan, "Rakip durumundan dolayı bizi zorlayacaktır. Daha sert ve agresif oynayacaklardır. Sahamızdaki bu maçı kazanmak istiyoruz. Yoğun maç trafiğimiz var. Takımın istek ve arzusu üst seviyede. Futbolcularımın antrenmanlardaki performansı oldukça üst seviyede. Bunları maçlarda da sahaya yansıtmak istiyoruz. Ancak maç ortamı farklı oluyor, maçta yapılan hataların telafisi zor oluyor. Oyuncularımız henüz tam istediklerimizi saha yansıtamıyor ama bunu kademeli olarak arttırmaya çalışıyoruz. Futbolcularımın istek ve arzusundan memnunum. Maçlarda iyi görüntü bizim adımıza önemli" diye konuştu.

Parlatan, Play-off yarışı hakkında ise şunları söyledi: "Şu anda matematiksel olarak her şey mümkün. Bu takım belli bir puan ortalaması yakaladı. Son haftaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Lig bitiminde Play-off'ta hangi sıralamada olacağımız belli değil. Önemli olan Play-off sürecine sakatlık olmadan girmek. Oraya en yüksek performansımız için katılmak önemli. Kısa vadede birkaç maçı kazanmak değil Play-off'lara en iyi şekilde katılıp emin adımlarla yürüyeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Altınordu, Futbol, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Karaköprü Belediye Spor'u Konuk Ediyor - Son Dakika

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