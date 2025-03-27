Altınordu, Karaköprü Belediyespor\'u Mağlup Ederek İkinci Galibiyetini Elde Etti

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 29. hafta mücadelesinde Karaköprü Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 29. hafta mücadelesinde Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, iç sahada oynadığı maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Böylece geçtiğimiz hafta da Altay'ı 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 yenmeyi başaran kırmızı-lacivertliler, yeni bir seri başlatarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ersan Parlatan ve öğrencileri, bu iki müsabakadan önce oynadığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 3 puana hasret kalmıştı.

Hedef play-off'ta üst sıralara tırmanmak

Ligin tamamlanmasına 6 maç kala şampiyonluk ve ikincilik şansı zor olan Altınordu; lider Sarıyer'in 11, 2. sıradaki Batman Petrolspor'un 10 puan gerisinde yer alıyor. 4. basamakta yer alan İzmir ekibinin 55 puanı bulunurken, bir üst basamağındaki Kastamonuspor ise 58 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk ikiye girmesi kolay olmayan Ersan Parlatan ve öğrencilerinin hedef olarak üçüncü sıraya belirlediği öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler, ligi üçüncü sırada tamamlayıp play-off maçlarında avantajlı olmak istiyor.

Öte yandan Altınordu'nun play-off hattının dışında yer alan 7. basamaktaki Beykoz Anadolu Spor'un ise 10 puan önünde yer alıyor. - İZMİR