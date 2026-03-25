Altınordu, Kastamonuspor'u 1-0 Yendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu evinde Kastamonuspor'u tek golle yenerek umut tazeledi: 1-0. Maçın ilk devresi golsüz berabere sonuçlanırken, Altınordu müsabakanın 54'üncü dakikasında Eren'in golüyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda avantajını koruyan Altınordu, Kastamonu'yu yenip kümede kalma yolunda çok kritik bir galibiyete imza attı.

Grupta son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Altınordu, 22 puana yükselerek haftayı yenilgiyle kapatan 15'inci Beykoz Anadolu ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Altınordu'nun 1 basamak üzerinde yer alan 23 puana sahip 16'ncı Kepezspor da deplasmanda 24Erzincanspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçını kazanan Altınordu haftayı çok karlı kapatmış oldu.