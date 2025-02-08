Altınordu, Kırklarelispor'u 4-2 Yenerek Galip Geldi

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2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını berabere tamamlayan Altınordu evinde Kırklarelispor'u 4-2 yenerek galibiyet hasretini sonlandırdı. Konuk takım 13'üncü dakikada Hüseyin Eray'ın golüyle öne geçti: 1-0. Altınordu, 36'ncı dakikada Hüseyin Bulut'un golüyle beraberliği yakalarken, Kaan Baysal 45'inci dakikada skoru 2-1 yaptı. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Altınordu, 83'üncü dakikada Ali Çırak'la farkı ikiye çıkardı: 3-1. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde bu kez Uğur Çetinkaya sahne aldı, tabela 4-1'e geldi. Müsabakada son sözü 90'ıncı dakikada Hozan Harman söyledi. Altınordu bu sonucun ardından 41 puana yükseldi, Kırklarelispor ise 23 puanda kaldı.