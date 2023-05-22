Altınordu, kulübün devredildiği iddialarını reddetti: Herhangi bir resmi görüşme yapılmadı

Altınordu Kulübünün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'nin devri için herhangi bir yatırımcıyla görüşülmediği duyuruldu.

İDDİALARA CEVAP VERDİLER

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'nin yakın zamanda devredileceğiyle ilgili bir duyuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan

"BAŞKANIMIZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARIYLA İLGİLENMEYİ SÜRDÜRECEKTİR"

Bu açıklamanın ardından birçok haberin gündeme geldiği belirtilirken yapılan açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir yatırımcıyla resmi görüşme gerçekleştirilmemiştir. Kulübümüzün misyon ve vizyonuna uygun bir yatırımcıyla futbol haklarının devri konusunda görüşme gerçekleşmesi halinde, bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Spor Toto 1. Lig'in sona ermesinin ardından kulübümüz; tüm sportif ve ticari faaliyetlerimiz ile futbol okullarımız adına çalışmalarına aynen devam edecektir. Başkanımız bu toprakların çocuklarıyla ilgilenmeyi sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.