Altınordu Kümede Kalmayı Garantiledi
Altınordu Kümede Kalmayı Garantiledi

19.04.2026 17:45
Altınordu, Kepezspor'u 4-2 yenerek ligde kalmayı başardı. Beykozspor ise küme düştü.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Kepezspor'u 4-2 mağlup eden Altınordu, normal sezonun bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan İzmir temsilcisi, son hafta öncesi rahat bir nefes aldı. Kümede kalma mücadelesinde Altınordu'nun en yakın rakibi olan Beykozspor ise sahasında Karacabey Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından puanını 34'e yükselten kırmızı-lacivertliler, Beykozspor ile arasındaki farkı 4'e çıkararak matematiksel olarak düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Grupta son hafta öncesinde Bucaspor 1928, Kepezspor ve Karamanspor'un ardından küme düşen dördüncü takım da Beykozspor oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
