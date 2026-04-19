Altınordu Kümede Kalmayı Garantiledi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Kepezspor'u 4-2 mağlup eden Altınordu, normal sezonun bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan İzmir temsilcisi, son hafta öncesi rahat bir nefes aldı. Kümede kalma mücadelesinde Altınordu'nun en yakın rakibi olan Beykozspor ise sahasında Karacabey Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından puanını 34'e yükselten kırmızı-lacivertliler, Beykozspor ile arasındaki farkı 4'e çıkararak matematiksel olarak düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Grupta son hafta öncesinde Bucaspor 1928, Kepezspor ve Karamanspor'un ardından küme düşen dördüncü takım da Beykozspor oldu.