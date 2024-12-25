Altınordu, Ligdeki Gol Rekorunu Eşitledi - Son Dakika
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Spor

Altınordu, Ligdeki Gol Rekorunu Eşitledi

Altınordu, Ligdeki Gol Rekorunu Eşitledi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 34 gol atarak Sarıyer ve Batman Petrolspor ile birlikte en fazla gol atan takım konumuna gelen Altınordu, devre arasına 35 puanla 3. sırada girdi.

25.12.2024 12:13  Güncelleme: 12:14
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 34 gol atarak Sarıyer'den sonra Batman Petrolspor'la birlikte ligin en fazla skor üreten takımı olmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ligin ilk yarısında 35 puan toplayarak devre arasına 3. sırada girmeyi başardı. Oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-lacivertliler, play-off hattının iddialı takımları arasında yer alırken bir yandan da zirvede yer alan Sarıyer'i takip etmeye devam ediyor. İzmir ekibi, şu ana kadar oynadığı hücum oyunuyla taraftarlarını mutlu ederken gol yollarında da etkili bir performansa imza attı. Rakip fileleri 34 kez havalandırmayı başaran Altınordu, 37 gol kaydeden Sarıyer'den sonra Batman Petrolspor ile birlikte ligin en fazla skor üreten takımı konumunda bulunuyor. Böylece İzmir ekibi, ligin ilk yarısı itibarıyla golcü yönünü konuşturmuş oldu.

Altınordu, 17 hafta boyunca oynadığı maçlarda sadece golsüz berabere biten Kepezerspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor maçında rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. İzmir ekibi kalan 15 maçta ise en az bir gol atarak önemli bir işe imza attı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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