U12 İzmir Cup'a Athletic Bilbao da geliyor - Son Dakika
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U12 İzmir Cup'a Athletic Bilbao da geliyor

02.09.2022 11:26
U12 İzmir Cup'a Athletic Bilbao da geliyor

Altınordu'nun 6-7-8-9 Nisan 2023 tarihinde düzenleyeceği U12 İzmir Cup'a İspanyol devi Athletic Bilbao da katılacak.

Altınordu'nun 6-7-8-9 Nisan 2023 tarihinde düzenleyeceği U12 İzmir Cup'a İspanyol devi Athletic Bilbao da katılacak.

İspanya'da bir dizi temaslarda bulunan Altınordu Futbol Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve Avrupa Direktörü Murat Korkmaz, Barcelona Kulübü yetkilileri ile bir araya gelmiş onlara U12 İzmir Cup davetiyesini sunmuştu. Temaslarına devam eden Altınordu Futbol Kulübü yöneticileri, Athletic Club Tesisleri'nde Akademi Koordinatörü Diego Gil de Gomez ve Koordinatör Yardımcısı Txus Gojenuri bir araya geldi ve onlara davetiyelerini teslim etti. Akademi Koordinatörü Gomez, U12 maçlarının İspanya'da 6+1 oynanmasına rağmen kendileri, çocuklarının gelişimi için her zaman 8+1 sistemiyle oynadıklarını ve bu sebepten U12 İzmir Cup'ın kendi değerlendirmelerine göre çok değerli olduğunu vurguladı. Gomez, ayrıca geçmiş katılımların U12 İzmir Cup raporlarını incelediklerini ve kafilelerin ülkelerine son derece mutlu döndüklerini hatırlattı.

U12 İzmir Cup tarihçesi

2013 yılında 8 katılımcı takımla başlayan turnuvada, son olarak 2019 yılında İzmir'de 72 ekip bir araya gelmişti. 2013 yılında 8, 2014 yılında 12, 2015, 2016, 2017 yıllarında 48'er, 2018 yılında 56 ve 2019 yılında 72 takım bu organizasyona iştirak etti. "Dünya İzmir'de Buluşuyor" mottosuyla düzenlenen turnuvanın son şampiyonu, finalde PSV'yi penaltılarla yenen Manchester City olmuştu. Uluslararası U12 İzmir Cup, yaşanan pandemi nedeniyle son üç yıldır yapılamıyordu.

6 Nisan 2023 tarihinde başlayacak organizasyona Juventus, Porto, Leicester City, Benfica, Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen, Fenerbahçe, Zenit, Beşiktaş, Olimpik Marsilya, Schalke 04, Club Brugge, Eintracht Frankfurt'ın ardından İspanyol devi Sevilla da katılım sağlayacağını resmi yazı ile Altınordu Futbol Kulübü'ne bildirdi.

Uluslararası U12 İzmir Cup'a bugüne kadar AC Milan, Ajax, Anderlecht, Athletic Bilbao, AZ Alkmaar, Benfica, Celtic, Chelsea, Hamburg, Lazio, Leicester City, Manchester City, O. Marseille, Paris Saint-Germain,, Porto, PSV, Rangers FC, Valencia, SV Werder Bremen, Wolverhampton Wanderers, Twente, Zenit, Parma gibi 292 farklı takım katıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Athletic Bilbao, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U12 İzmir Cup'a Athletic Bilbao da geliyor - Son Dakika

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