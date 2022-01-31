Üye Girişi
Altınordu'nun genç eldivenleri ışık verdi - Son Dakika

Altınordu'nun genç eldivenleri ışık verdi

31.01.2022 12:38
Altınordu'nun genç eldivenleri ışık verdi

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da hafta sonu Göztepe ile oynanan hazırlık maçında görev alan genç kaleciler Arif Şimşir ve Mert Furkan Bayram, sergiledikleri performansla teknik ekibin yüzünü güldürdü.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da hafta sonu Göztepe ile oynanan hazırlık maçında görev alan genç kaleciler Arif Şimşir ve Mert Furkan Bayram, sergiledikleri performansla teknik ekibin yüzünü güldürdü. A takımın 5'inci kalecisi olan 16 yaşındaki Arif ilk 45 dakikada, 4'üncü kaleci olan 17 yaşındaki Mert Furkan ise ikinci 45 dakikada kırmızı-lacivertli ekibin kalesini korudu. Genç eldivenler, Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye penaltı golüyle 1-0 yenildikleri özel müsabakada başarılı kurtarışlar yaparak alkış topladı.

Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka, "Genç kalecilerimizin vereceği performans, özgüvenleri açısından çok önemliydi. Gittikçe kaleci profilimiz yerine oturmaya başlıyor. Bu anlamda akademimiz çok büyük yükü taşıyor. Orada çocuklarımız çok iyi hazırlanıp, A takıma geldikçe genç kaleci oynatma hedefimize daha da yaklaşıyoruz. 17-18 yaşlarındaki kalecilerle önce Türkiye'ye sonra Avrupa'ya meydan okuyacağız" dedi.

"HEYECANIMIZI YENDİK"Altınordu'nun genç kalecilerinden Arif Şimşir, "Göztepe karşısında heyecanlıydım ama maç içinde heyecanımı çabuk yendim. İyi geçti benim açından. 1-2 kurtarış yaptım. Deneyimi yüksek bir maçtı. Harika geçti" yorumu yaptı.İlk maçında çok büyük heyecan yaşadığını dile getiren Mert Furkan, "Ama bu kulüp diğer kulüplerden çok farklı. Ağabeylerimiz bize çok büyük destek oluyor. Devre arasında maça çıkarken inanılmaz bir destek aldım, o kadar rahatladım ki maça çıkarken. Hata yapsan bile telafisi var. Burası farklı bir kulüp. Sürekli geliştirmeye odaklı" diye konuştu.


- İzmir
YORUMLAR
500

Altınordu, Spor Toto, Göztepe, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'nun genç eldivenleri ışık verdi - Son Dakika Spor


Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar         
12:36
Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!         
12:33
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor         
07:37
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:36 Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
12:33 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:15 Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:44:33. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu'nun genç eldivenleri ışık verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement