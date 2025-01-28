Altınordu'nun Gurbetçi Futbolcu Sayısı 14'e Yükseldi

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılarak zirve yarışında yara alan Altınordu'nun kadrosunda yer alan gurbetçi futbolcu sayısı ara transfer döneminde yapılan takviyelerle 14'e yükseldi. Kırmızı-lacivertli takımın 24 kişilik kadrosunun 14'ü yurtdışında doğup futbol eğitimi almış oyunculardan oluştu. Takımın büyük bölümünün gurbetçi olması nedeniyle yönetim gurbetçi Teknik Direktör Olcay Şahan'ın yerine yine gurbetçi bir çalıştırıcı olan Ersan Parlatan'ı göreve getirdi.

Geçen sezondan bu yana takımda yer alan Keni Var ve İlker'in yanı sıra sezon başında Alper, Yusuf Şahin, Mete, Ali, Emir Can, Kaan, Hüseyin, Bahattin ve Emre'yi transfer eden İzmir temsilcisi ara transfer döneminde Ali Barak, Alparslan Baran ve Koray Dağ'ı kadrosuna kattı. Böylelikle Altınordu'daki gurbetçi futbolcu sayısı 14'e çıktı. Altınordu'nun kadrosunda gurbetçi olmayan oyunculardan 8'i altyapıdan yetişen isimlerden oluşurken, 2 oyuncu ise transfer yoluyla kulübe geldi.