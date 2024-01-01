 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altınordu'nun gurbetçi golcüsü Keni Var Uzun bekleneni veremedi - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'nun gurbetçi golcüsü Keni Var Uzun bekleneni veremedi

Altınordu'nun TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi olan gurbetçi golcüsü Keni Var Uzun, sezon başında büyük umutlarla transfer edilmiş olmasına rağmen ilk yarıda bekleneni veremedi. 24 yaşındaki santrfor sadece 1 kez ilk 11'de şans bulurken, gol atamadı ve asist yapamadı. İkinci yarıda göstereceği performans merak konusu olurken, Altınordu'nun ara transfer döneminde golcü takviyesi yapması bekleniyor.

Altınordu\'nun gurbetçi golcüsü Keni Var Uzun bekleneni veremedi
01.01.2024 - 11:27,
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu'nun sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı gurbetçi golcü Keni Var Uzun, ilk yarıyı skora katkı sağlayamadan geçirdi. Almanya doğumlu 24 yaşındaki santrfor sadece 1 kez ilk 11'de şans bulurken, 11 müsabakada yedek soyundu.

Toplam 312 dakika sahada kalan 1.96 boyundaki santrfor gol atamazken, asist katkısı da yapamadı. Sezon öncesi hazırlık maçlarında olumlu sinyaller veren gurbetçi forvetin ikinci yarıda sergileyeceği performans merak konusu oldu. Öte yandan tecrübeli santrfor Ali Özgün'le yollarını ayıran Altınordu'nun ara transfer döneminde golcü takviyesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun gurbetçi golcüsü Keni Var Uzun bekleneni veremedi - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:12:11. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu'nun gurbetçi golcüsü Keni Var Uzun bekleneni veremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement