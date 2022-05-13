Altınordu'nun kurtuluş için konuğu Balıkesirspor - Son Dakika
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Altınordu'nun kurtuluş için konuğu Balıkesirspor

13.05.2022 10:38
Altınordu'nun kurtuluş için konuğu Balıkesirspor

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Kocaeliespor'la öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalarak son 2 haftaya 42 puanla düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde giren Altınordu, yarın evinde lige mendil sallayan son sıradaki Balıkesirspor'la...

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Kocaeliespor'la öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalarak son 2 haftaya 42 puanla düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde giren Altınordu, yarın evinde lige mendil sallayan son sıradaki Balıkesirspor'la karşı karıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 1 TL'den satışa sunuldu.

Maraton tribününde ise futbol okulu öğrencileri yerlerini alacak. Altınordu'da geçen hafta 11'inci dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan stoper Erdi forma giyemeyecek. Kurtuluş savaşı veren kırmızı-lacivertliler iç sahada üst üste 4'üncü galibiyetini alarak sezonun son haftasında avantajlı bir konumda girmeyi hedefliyor. Altınordu galip gelir, alttaki rakipleri Bursaspor ve Kocaelispor kaybederse kurtuluşunu erken ilan edecek. İzmir temsilcisinin mağlubiyeti veya beraberlik durumunda ise düğüm son hafta çözülecek.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'nun kurtuluş için konuğu Balıkesirspor - Son Dakika


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