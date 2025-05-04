Altınordu'nun Play-Off Hazırlığı - Son Dakika
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Spor

Altınordu'nun Play-Off Hazırlığı

Altınordu\'nun Play-Off Hazırlığı

Hüseyin Bulut, Altınordu'nun Adana 01 FK maçında galibiyet için sahada olacak.

04.05.2025 11:40
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta ligden çekilen Afyonspor'la karşılaşması gereken son haftayı hükmen 3 puan alarak geçip, Play-Off 1'inci Tur mücadelesinde 8 Mayıs Perşembe günü Adana 01 FK'ya konuk olacağa maça hazırlanan Altınordu'nun kozu, takımın en skorer ismi konumundaki Hüseyin Bulut olacak. Kırmızı-lacivertli formayla 13 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi futbolcu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada takımının turu geçmesi için mücadele verecek.

Sezon başında transfer edilen 26 yaşındaki Hüseyin, sol kanat olmasına rağmen attığı gollerle İzmir temsilcisinin ilk 6'ya kalmasında önemli pay sahibi oldu. Teknik Direktör Namet Ateş'in kritik 90 dakikada Hüseyin'i yine ilk 11'de görevlendireceği belirtildi. Normal sezonda Adana ekibiyle oynanan 2 karşılaşmada suskun kalan Hüseyin Bulut bu kez gol sevinci yaşayarak takımını galibiyete taşımak istiyor.

Kaynak: DHA

Hüseyin Bulut, Altınordu, 3-sayfa, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

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