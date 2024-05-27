Altınordu, Olcay Şahan ile A Takım Teknik Direktörlüğü için anlaşmaya vardı
TFF 2. Lig ekibi Altınordu, Olcay Şahan ile A Takım Teknik Direktörlüğü için anlaşmaya vardığını duyurdu. İzmir temsilcisi, yeni teknik direktörleriyle birlikte başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.
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27.05.2024 19:10:55. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu, Olcay Şahan ile A Takım Teknik Direktörlüğü için anlaşmaya vardı - Son Dakika
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