Altınordu savunamıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de 5 haftadır düşme hattından kurtulamayan Altınordu, bu sezon sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapattı. İzmir temsilcisi, 8'inci haftada 1-0 kazandığı Menemenspor maçı dışında oynadığı 14 müsabakada kalesinde gol gördü. Ligdeki en kötü performansını bu sezon sergileyen kırmızı-lacivertliler, en farklı yenilgisini Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında 6-2'lik skorla aldı. Kalesinde toplam 29 gol görerek en fazla gol yiyen takım konumunda olan Altınordu, hücumda da beklentilerin altında kaldı. Kırmızı-lacivertli takım hiç bir maçta 2'den fazla gol atamadı. Bu haftayı bay geçirecek Altınordu, 14 Aralık'ta Kocaelispor'u konuk edecek. Enis'in kadro dışı kaldığı İzmir ekibinde kaptan Ahmet İlhan'ın cezası, Şeref'in de tedavisi sürüyor.