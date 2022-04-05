Altınordu savunmasıyla fark yarattı - Son Dakika
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Altınordu savunmasıyla fark yarattı

05.04.2022 11:21
Altınordu savunmasıyla fark yarattı

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Adanaspor'u evinde 2-0 yenen Altınordu savunmasıyla fark yarattı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Adanaspor'u evinde 2-0 yenen Altınordu savunmasıyla fark yarattı. Son 4 maçını kazanan kırmızı-lacivertliler, zorlu rakipler karşısında kalesini gole kapadı. Müthiş seriye ilk olarak Nasadoge Menemenspor deplasmanında başlayan Altınordu sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Ardından Süper Lig mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Bornova Aziz Kocoğlu Stadı'nda ağırlayan Altınordu, yine 3 puanı 1-0'la aldı.

Bu kez İstanbul'da zirve adaylarından Bereket Sigorta Ümranıyespor'la kozlarını paylaşan İzmir ekibi yoğun kar yağışı altında oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Hafta sonunda ise Adanaspor'u bu kez 2-0 yenen Altınordu, kalesine duvar ördü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, tüm takımın birlikte hareket ettiğini belirterek, "Savunmamız hücuma, hücumumuz savunmaya destek veriyor. Bu birlikte mücadele etme gücü bize iyi bir çıkış yakalattı. Devamını getireceğiz" dedi.

Altınordu bu hafta üst sıralarda yer alan Eyüpspor'la dış sahada karşı karşıya gelecek.


- İzmir
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Spor Toto, Adanaspor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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