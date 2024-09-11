Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Hedefe oynayan bir takımız

Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, yaptığı açıklamayla bu sezon hedefe oynayan bir takım olduklarını söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Hafta sonu oynanan Kepezspor ile golsüz biten maçı değerlendiren genç teknik adam, "Kepezspor maçı bizim için kayıp iki puandır. Bir puan aldık ama kaybedilen iki puan var. Hazır olmayan bir rakibe karşı çok üretkenlik gösteremedik. 48 saat önce milli takım forması giyip sonrasında bizim maçımızda forma giyen oyuncularımız oldu. Deplasmanda iyi mücadele ettik fakat üçüncü bölgede biraz daha etkili olmamız gerekiyordu. Bloklar arasında doğu pozisyonlar alamadığımızı gördük. Bu hafta bunların üzerine çalışacağız" dedi.

"Hedefe oynayan bir takımız"

Altınordu olarak bu sezona hedefe oynayan bir takım olduklarına vurgu yapan Olcay Şahan, "İçeride veya dışarda oynadığımız her maçta üç puana talibiz. Sahamızda oynayacağımız maçlarda her zaman üç puana oynayacağız. Isparta maçında da hedefimiz galibiyet" diye konuştu.

İnegölspor maçında Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni dolduran taraftarı Isparta 32 Spor maçı için tribünlere davet eden genç teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahamızda ilk oynadığımız maçta taraftarlarımızın desteği çok güzeldi. Taraftarlarımız her hafta bizi desteklesinler. Genç kardeşlerimizin buna çok ihtiyacı var. Zaten onların heyecanı saha içindeki genç oyuncularımıza da yansıyor. Isparta maçında onları yanımızda görmek istiyoruz." - İZMİR