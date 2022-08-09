Ufuk Kahraman: "Gençlerbirliği maçının provasını yaptık" - Son Dakika
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Ufuk Kahraman: "Gençlerbirliği maçının provasını yaptık"

09.08.2022 01:15
Ufuk Kahraman: "Gençlerbirliği maçının provasını yaptık"

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, 2-2 berabere kaldıkları Göztepe maçında takımının eksik ve güçlü yönlerini gördüklerini belirterek, Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçının provasını yaptıklarını söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, 2-2 berabere kaldıkları Göztepe maçında takımının eksik ve güçlü yönlerini gördüklerini belirterek, Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçının provasını yaptıklarını söyledi. Kahraman, "Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, dün oynadığı hazırlık maçında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Ufuk Kahraman, lig maçları öncesinde son hazırlık maçını Göztepe ile oynadıklarını belirterek, "Ligin başlamasına sayılı günler kala takımımızdaki eksiklikleri gördük. Yine bu maçta güçlü yönlerimizi de görmeye çalıştık. Sakat oyuncularımızın olmayışından dolayı Göztepe maçında bazı oyuncuları farklı mevkilerde denemelerimiz oldu. Bu maç daha çok Gençlerbirliği maçının provası gibi geçti. Oyunu ikinci bölgede kabul edip hızlı hücumları tercih ettik. İkinci yarıda bunun tam tersi ön alan baskısı yapmaya çalıştık. Bu şekilde gol de bulduk. Tabi ki tam hazır pozisyona geleceğiz. Bu maçta eksik ve güçlü yanlarımızı görme fırsatı bulduk. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

Altınordu, 13 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yarın sabah yapacağı antrenmanla başlayacak.

Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19, U16/17, U15, U14 ve U13 takımı sporcuları Göztepe maçını tribünden takip etti ve "Göztepe'yi layık olduğu Süper Lig'de tekrar görmeyi çok isteriz" pankartı astı.

Altınordu Football Camps sürüyor

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü tarafından düzenlenen Altınordu Football Camps devam ediyor. Bundan önce iki kamp dönemini gerçekleştirilen kulüpte bugün Metin Oktay Yerleşkesi'nde üçüncü kamp dönemi başladı. Türkiye ve Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen misafir sporcular, Altınordu Futbol Kulübü'nün bünyesindeki antrenörler tarafından ileri futbol eğitimi alıyor. Sporcular, boş zamanlarında da sosyal aktiviteler gerçekleştiriyor. Altınordu Football Camps ile ilgili detaylı bilgilere https://altinorducamps.com/ sitesinden ulaşılabiliyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ufuk Kahraman: 'Gençlerbirliği maçının provasını yaptık' - Son Dakika

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