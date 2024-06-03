Altınordu, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı - Son Dakika
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Altınordu, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı

Altınordu, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı

TFF 2. Lig takımlarından Altınordu, teknik direktörlük için Olcay Şahan'la anlaşırken, kadrosunu Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan ile güçlendirdi. İzmir ekibi, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak hücum bölgesine takviye yaptı ve savunma ve orta saha mevkilerine de transfer yapmayı planlıyor.

03.06.2024 12:50
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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak teknik direktörlük için Olcay Şahan'la anlaşırken, kadrosunu da Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan ile güçlendirdi.

Yeni sezon iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Altınordu, yaz döneminin gelmesiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. İlk olarak teknik direktörlük görevine Olcay Şahan'ı getiren kırmızı-lacivertli ekip, genç çalıştırıcının raporları doğrultusunda ara vermeden transferlere de başladı. İzmir ekibi, bu süreçte gurbetçi oyunculara yönelirken, son olarak Alman ekiplerinden Wuppertaler SV'de forma giyen kanat oyuncusu Hüseyin Bulut ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Daha sonra transfere ara vermeyen Altınordu, bir hamle daha yaptı ve yine son olarak Alman ekiplerinden SC Wiedenbrück'te forma giyen kanat oyuncusu Bahattin Karahan ile de üç yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Altınordu, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak 2 oyuncu kadrosuna katmayı başardı. Bu süreçte hücum bölgesine takviye yapan İzmir ekibinin, ilerleyen günlerde savunma ve orta saha mevkilerine de transfer yapması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı - Son Dakika

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