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Altınordu, devre arası hazırlıkları kapsamında U19 takımıyla antrenman maçı yapacak - Son Dakika
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Altınordu, devre arası hazırlıkları kapsamında U19 takımıyla antrenman maçı yapacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, devre arası hazırlıkları kapsamında yarın U19 takımıyla antrenman maçı yapacak. Ayrıca teknik ekip, altyapıda dikkat çeken gençleri A takıma dahil edebilir. Altınordu, ilk yarıda 5 oyuncuyla yollarını ayırırken, 2 oyuncu da sakatlandı. Transfer arayışları da devam ediyor.

Altınordu, devre arası hazırlıkları kapsamında U19 takımıyla antrenman maçı yapacak
06.01.2024 - 10:55,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu devre arası hazırlıkları kapsamında yarın U19 takımı ile antrenman maçı yapacak. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Son olarak U19 takımından orta saha oyuncusu Ege'yi A takıma dahil eden Altınordu'da teknik ekibin altyapıda dikkat çeken başka gençleri de kadroya alabileceği ifade edildi. İlk yarıdaki kadrosundan 5 oyuncuyla yollarını ayırıp, 2 de sakat veren Altınordu'da transfer arayışları da sürüyor. Öte yandan Altınordu'da kadrodan elenen isimlerden Emre Oymak, Vanspor ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Altınordu, devre arası hazırlıkları kapsamında U19 takımıyla antrenman maçı yapacak - Son Dakika
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