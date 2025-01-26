Altınordu ve Kepezspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Altınordu ve Kepezspor Berabere Kaldı

Altınordu ve Kepezspor Berabere Kaldı

Altınordu, Kepezspor ile 1-1 berabere kalarak 19. hafta maçını tamamladı.

26.01.2025 16:19
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftada Altınordu, konuk ettiği Kepezspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Ramazan Haymana, Osman Baruk, Turan Çelik

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Alper Tursun, Eren Tokat, Yusuf Sahin Örnek, Kaan Baysal (Emir Can Gencel dk. 83), Burak Gültekin, Ali Çırak, Emre Aydınel (Ege Arslan dk. 71), Uğur Çetinkaya (Koray Dağ dk. 90), Hüseyin Bulut, Kaniwar Uzun (Furkan Yöntem dk. 90)

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Kepezspor: Kağan Arıcan, Anıl Şahin (Efe Arda Koyuncu dk. 62), Onur Karakabak, Harun Toprak, Zafer Göktuğ Erdem, Muzaffer Kocaer (Reşat Yavuzay dk. 90), Furkan Çil, Aykut Uluç, Melik Derin (Rüstem Yiğit Yıkılmaz dk. 62), Ahmet Hakan Demirli (Ramazan Efecan Gülerce dk. 90), Cerem Talha Dinçer

Teknik Direktör: Kerem Şeras

Goller: Uğur Çetinkaya (dk. 64) (Altınordu), Rüstem Yiğit Yıkılmaz (dk. 90+7) (Kepezspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Bulut, Ali Barak (Altınordu), Muzaffer Kocaer (Kepezspor) - İZMİR

Kaynak: İHA

Uğur Çetinkaya, Altınordu, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu ve Kepezspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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