Altınordu'ya kart uyarısı

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. İlk 6 haftada 4 kırmızı kart gören İzmir ekibinin deneyimli teknik patronu Eroğlu, "Bu kadar kart görmeyi biz de beklemiyorduk. Önceki sezonlarda görmediğimiz kadar kart gördük. Denizlispor maçında haksız bir kırmızı karttı, Gençlerbirliği deplasmanında 2 kırmızıdan 1'i ağırdı. Yine de olmaması gerekiyor. Oyuncularımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Onları uyarıyoruz" diye konuştu.

Denizlispor galibiyetinin moral ve motivasyon anlamında çok önemli olduğunu kaydeden Hüseyin Eroğlu, "Uzun süre 10 kişi oynayıp kazanmak bize çok şey katacak. Oyun sistemimizi oturtma, taktiksel disiplin ve güçlü savunma anlayışı açısından çok önemli bir galibiyetti. Üç puandan fazlasını kazandık. Şimdi Bandırmaspor deplasmanında istikrarı devam ettirmek istiyoruz. Rakibimiz çok transfer yaptı, iyi oyuncuları var. Galibiyet için gidiyoruz" dedi.Yusuf Yalçın'ın cezalı, Şeref'in tedavisinin sürdüğü Altınordu'da ayak bileğinde ağrıları olan forvet Ahmet Dereli'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak.