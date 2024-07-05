Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde başladı. Açılış törenine Başkan Seyit Mehmet Özkan, eski futbolcular ve yöneticiler katıldı. Başkan Özkan, futbolculara başarılar dileyerek, takımın hedefinin Süper Lig olduğunu belirtti. Teknik Direktör Olcay Şahan ise takımın üst lige çıkmak için mücadele edeceğini söyledi.

05.07.2024 12:43
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde başladı.

İlk antrenman öncesi gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Seyit Mehmet Özkan, 2'nci Başkan Kenan Özkan, Altınordu'da forma giymiş eski futbolculardan Raci Şengün, Timur Sezgin, Adil Öksüz ve Metin Gökalp'in yanı sıra yöneticiler, A takım idari ve teknik ekibi ile çalışanlar katıldı. Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in sunumuyla başlayan açılış töreninde futbolcularla tek tek tokalaşan Başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonun herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başkan Özkan, "Bizim hamurumuzda üretmek, yetiştirmek var. Bir maçlık galibiyete değil sezonun sonundaki performansa bakarız. Futbolcular olarak kendinizi her zaman geliştirmelisiniz. Bu sene yeni bir tohum attık. Olcay Şahan'ı takımın başına getirdik. Hüseyin Eroğlu ile 10 yıl birlikteydik, Olcay Şahan ile de olalım, Avrupa'lara gidelim. Benim görevim sizlere çalışma ortamı sağlamak, size olan ekonomik sorumluluklarımı yerine getirmektir. Sizler de birer profesyonel olduğunuzu unutmayın. Bir kulüpte aile ortamı oluşursa başarı da arkasından gelir" dedi.

OLCAY ŞAHAN: ALTINORDU BU LİGİN TAKIMI DEĞİL

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, sakatlıksız bir sezon geçmesini dileyerek, "Hep birlikte hedefe doğru çalışmaya başladık. Bu sezon gençler ve gurbetçilerin birlik ve beraberlik içinde örnek olmasını diliyoruz. Altınordu bu ligin takımı değil. Hedefimiz bir üst ligdir, hatta Süper Lig'dir. Altınordu şu anda Türkiye'nin en iyi tesislere sahip. Takımı üst lige çıkarmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" diye konuştu.

Yeni sezon açılış programı toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

Kaynak: DHA

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