Altınordu Zirve Yarışında Güçlü Performans Gösterdi

Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Fethiyespor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, bu sezon çok iyi bir performans ortaya koydu. Geride kalan 9 hafta baz aldığında kırmızı-lacivertliler geçen seneye göre 12 puan fazla topladı. 2023-2024 sezonunun ilk 9 haftasında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi ile 7 puan toplayan Altınordu, bu sezon ise 5 galibiyet ve 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-lacivertliler 3'üncü sıraya adını yazdırıp zirve yarışına şimdiden ağırlığını koydu. Teknik Direktör Olcay Şahan yönetiminde çok iyi bir tablo ortaya koyan Altınordu, 14 gol atıp kalesinde 6 gördü. Altınordu, 5 maçta ise rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.