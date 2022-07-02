Bertuğ, Altınordu'yu sevdi

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni sezon öncesi Akhisarspor'dan transfer ettiği santrfor Bertuğ Bayar, kırmızı-lacivertli kulüpte güzel bir aile ortamıyla karşılaştığını dile getirdi. Sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden golcü futbolcu, "Çalışmalar çok güzel geçiyor. Buraya yeni geldim. Gerçekten çok güzel bir aile ortamı ile karşılaştım. Bir an önce takıma adapte olmak istiyorum. Böylesine güzel bir ortamı ilk kez görüyorum. Bu söz lafın gelişi değil, burada tam bir aile ortamı var" diye konuştu.

- İzmir