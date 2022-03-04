Altınordulu futbolcular Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete inanıyor - Son Dakika
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Altınordulu futbolcular Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete inanıyor

04.03.2022 10:45

Spor Toto 1. Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Altınordu'nun takım kaptanı Ahmet İlhan Özek, karşılaşmadan galip geleceklerine inandığını bildirdi.

Spor Toto 1. Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Altınordu'nun takım kaptanı Ahmet İlhan Özek, karşılaşmadan galip geleceklerine inandığını bildirdi.

Ahmet İlhan Özek, yaptığı açıklamada, geçen haftaki NasaDoge Menemenspor karşısında alınan galibiyetle takım olarak tekrar özgüven kazandıklarını hatırlattı.

Bu galibiyetin daha anlamlı gelmesi için yarınki müsabakanın çok önemli olduğunu kaydeden Ahmet İlhan Özek, şöyle konuştu:

"Üst üste alınan mağlubiyetler bizi psikolojik olarak etkilemişti. Alacağımız bir galibiyet takıma özgüven kazandıracaktı. Geçen hafta da çok önemli bir maçı aldık. Bundan sonra önümüzün açıldığını düşünüyorum. Moral, motivasyonumuz çok çok iyi. İnşallah bunu Erzurumspor maçına da yansıtıp sahamızda galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

Muzaffer Kocaer ise geçen haftaki galibiyetle şanssızlıklarını kırdıklarını söyledi. NasaDoge Menemenspor maçındaki oyunlarını umut verici olduğunu kaydeden Muzaffer Kocaer, "Biz birlik beraberliği üst düzey bir takımız. Bunun devam ettirirsek kalan maçlarımızda da galip geleceğimize inanıyorum." dedi.

Altınordulu futbolcular Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete inanıyor
Altınordulu futbolcular Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete inanıyor
Altınordulu futbolcular Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete inanıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordulu futbolcular Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete inanıyor - Son Dakika


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