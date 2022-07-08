Erdi Dikmen: "Süper Lig neden olmasın?" - Son Dakika
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Erdi Dikmen: "Süper Lig neden olmasın?"

08.07.2022 11:04

- Erdi Dikmen: "Süper Lig neden olmasın?

- Erdi Dikmen: "Süper Lig neden olmasın?"

İZMİR - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen yıl kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisi alınan Erdi Dikmen, "İlk 2 veya play-off'tan Süper Lig neden olmasın?" dedi.

Altınordu'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden İzmir ekibinin başarılı futbolcusu Erdi Dikmen, "Geçen sezonun son 10 haftasında yakaladığımız müthiş çıkışı devam ettirmek için lige başlayacağız. Geçen yıl öyle bir savaştan çıktık ki bu senenin ilk karşılaşması Gençlerbirliği, o maçların devamı gibi, 11. karşılaşma olacak diyebilirim. Lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Lige nasıl başlarsan öyle gider" dedi.

Dikmen, takımın hedefleri konusunda ise, "Bu sezon takım olarak hedeflerimizi büyüttük. Yönetim, hocalarımız ve imkanlar olarak diğer takımlardan hiçbir eksiğimiz yok. Geçen yıl Süper Lig'e çıkan takımlardan İstanbulspor'a baktığımız zaman onlar da yüksek ücretler harcamadan Süper Lig'e yükseldiler. Biz de aynı şekilde neden bunu yapmayalım. İlk 2 veya play-off'tan Süper Lig neden olmasın?" diye konuştu.

Gökberk Efe: "Transfer yapmak istiyorum"

Geçen yıl sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan genç oyunculardan Gökberk Efe de yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, "Bu sezon A Takım forması altında daha fazla maç oynamak istiyorum. Bu sezon iyi performans gösterip takıma katkı sağlayıp transfer yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Gökberk, geçen sezonun son 10 haftasında neler yapabileceklerini herkese gösterdiklerini ve bu sezon iddialı olduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Kurban Bayramı nedeniyle futbolculara 2 gün izin verildi. Kırmızı-lacivertli futbolcular, 11 Haziran Pazartesi akşamı yapacağı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: İHA

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