Altınova Yaz Spor Akademisi başladı - Son Dakika
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Altınova Yaz Spor Akademisi başladı

24.07.2022 16:04
Altınova Yaz Spor Akademisi başladı

Yalova Altınova Belediyesi tarafından okulların kapanması ile birlikte Yaz Spor Akademisi bu yıl 14'üncü kez start aldı.

Yalova Altınova Belediyesi tarafından okulların kapanması ile birlikte Yaz Spor Akademisi bu yıl 14'üncü kez start aldı. 5 branşta açılan kurslara katılan 300 öğrenciye malzemeleri törenle dağıtıldı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Çocuklarımıza spor disiplini ve eğitimini kazandırmak ve düzenli spor yapmalarını sağlamak hedefindeyiz. Geleneksel hane getirilen yaz spor okullarının bu yıl 14'üncüsünü açıyoruz. Yaz okullarımıza ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri oldukça memnun etmektedir" dedi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ise, gençlere spora yönelmeleri konusunda tavsiyede bulunarak, "Belediyemize teşekkür ediyoruz. Sizlere sunulan imkanlardan yararlanmanızı bekliyoruz" diye konuştu. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Metin Oral, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınova Yaz Spor Akademisi başladı - Son Dakika

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