Altınova Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kuşak terfi sınavında 90 sporcu ter döktü. Sınava giren minik ve genç sporcular, başarılarıyla göz doldurdu. Sporcu ailelerinin de takip ettiği kuşak sınavında başarılı olan sporcular ayakta alkışlandı.

Kaynak: İHA

Metin Oral, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altınovalı tekvandocular kuşak atladı - Son Dakika

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