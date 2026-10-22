Altınpa, Trujillo'yu bayrak hareketine rağmen ilk rauntta teknik nakavtla yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Altınpa, Trujillo'yu bayrak hareketine rağmen ilk rauntta teknik nakavtla yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk dövüşçü Umut Süleyman Altınpa, bayrak hareketine rağmen ABD'deki A1 Combat 37'de Damien Trujillo'yu ilk rauntta teknik nakavtla yendi. Trujillo'nun göz çevresindeki hasar nedeniyle doktor kararıyla durdurulan maçta Altınpa, zaferini Türk bayrağıyla kutladı.

ABD'de düzenlenen A1 Combat 37 karma dövüş sanatları (MMA) organizasyonunda mücadele eden Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa, karşılaşma öncesinde Türk bayrağına yönelik hareketiyle tepki çeken rakibi Damien Trujillo'yu ilk rauntta teknik nakavtla mağlup etti. Sert yumruklarıyla rakibini etkisiz hale getiren Altınpa, galibiyetini ay-yıldızlı Türk bayrağıyla kutladı. UFC'ye yükselmeyi hedefleyen Türk sporcu, "Artık üst seviyeye çıktık. Bir sonraki maçımızı ve bizimle dövüşmek isteyen rakibimizi bekliyoruz" dedi.

ABD'nin California eyaletindeki Sacramento kentinde 16 Ekim'de düzenlenen A1 Combat 37 organizasyonunda Türk dövüşçü Umut Süleyman Altınpa, önemli bir galibiyete imza attı. Dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'ye yükselme hedefiyle kariyerini ABD'de sürdüren Altınpa, Amerikalı rakibi Damien Trujillo karşısında sergilediği etkili performansla mücadeleyi ilk rauntta kazandı. UFC'nin eski yıldızlarından Urijah Faber'in kurduğu A1 Combat organizasyonunda kafese çıkan Altınpa, karşılaşmanın başından itibaren rakibine üstünlük kurdu. Sert ve isabetli yumruklarıyla rakibini baskı altına alan Türk sporcu, Trujillo'nun göz çevresinde oluşan hasarın ardından müsabakayı ilk rauntta teknik nakavtla kazandı. Resmi sonuç kayıtlarına göre karşılaşma doktor kararıyla durduruldu.

Türk bayrağına yönelik hareket karşılaşma öncesi gerginliğe neden oldu

Mücadele öncesinde gerçekleştirilen yüzleşme töreninde yaşananlar karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu. Omuzlarında Türk bayrağıyla rakibinin karşısına çıkan Altınpa'nın bayrağını Trujillo'nun eliyle aşağı çekmeye çalıştığı belirtildi. Rakibinin hareketinin ardından taraflar arasında gerginlik yaşanırken, organizasyon görevlilerinin müdahalesiyle olay büyümeden sona erdi.

Türk bayrağına yönelik hareketin ardından kafese çıkan Altınpa, rakibine karşı ortaya koyduğu üstün performansla galibiyete ulaştı. Türk sporcu, mücadelenin sonunda ay-yıldızlı bayrağı açarak zaferini kutladı.

İlk rauntta gelen teknik nakavt

A1 Combat 37 kapsamında hafif ağır sıklet kategorisinde karşılaşan iki sporcu arasındaki mücadelede Altınpa'nın güçlü yumrukları belirleyici oldu. Türk dövüşçü, rakibini kafesin kenarında baskı altına alarak art arda isabetli vuruşlar gerçekleştirdi. Trujillo'nun yüzünde ve göz çevresinde oluşan hasarın ardından karşılaşma ilk rauntta sona erdi.

Altınpa, doktor müdahalesi sonucunda verilen teknik nakavt kararıyla galibiyete ulaştı. ABD'deki uluslararası MMA organizasyonlarında kariyerini sürdüren Türk sporcunun zaferi, UFC yolundaki hedefleri açısından önemli bir sonuç olarak değerlendirildi.

"UFC'ye giden yolda mücadele ediyoruz"

Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Altınpa, kariyerinde yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek A1 Combat organizasyonunun kendisi için önemine dikkat çekti. A1 Combat'ın UFC'ye yükselme hedefinde önemli bir basamak olduğunu ifade eden Altınpa, "Şu anda A1 Combat, UFC'ye giden yol. Biz de UFC'ye giden bu yolda dövüşüyoruz. Gecenin performansı seçildi. Karşılaşma çok fazla izlendi ve çok başarılı geçti. Tabii ki artık üst seviyeye çıktık. Bundan sonra bir sonraki maçımızı bekleyeceğiz. Bizimle dövüşmek isteyen yeni rakibimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk sporcu, organizasyonda ortaya koyduğu performansın uluslararası MMA kariyerindeki hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Hedef dünyanın en büyük MMA organizasyonu UFC

Türkiye'de başladığı spor kariyerini ABD'de sürdüren Altınpa, daha önce dünyaca ünlü American Kickboxing Academy (AKA) çatısı altında antrenman yaptı. Eski UFC ağır sıklet şampiyonu Cain Velasquez'in rehberliğinde hazırlanan Altınpa, Haziran 2025'te ABD'de çıktığı profesyonel MMA karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmıştı.

Vücut geliştirme ve fitness alanındaki çalışmalarının ardından MMA kariyerine ağırlık veren Altınpa, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla UFC'ye yükselmeyi hedefliyor. Altınpa'nın Sacramento'da elde ettiği ilk raunt galibiyeti, ABD'de Türk bayrağını temsil etme hedefiyle sürdürdüğü spor kariyerinde yeni bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriUluslararasıDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti 31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
ABD’de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin’in elinde Trump’ın görüntüleri var ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Dünyada ilk kez görüldü Hasta hayatını kaybetti Dünyada ilk kez görüldü! Hasta hayatını kaybetti
14:50
İşte Sergen Yalçın’ın sözleşmesi ve maaşı
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
13:38
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 15:13:48. #7.13#
SON DAKİKA: Altınpa, Trujillo'yu bayrak hareketine rağmen ilk rauntta teknik nakavtla yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei