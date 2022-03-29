Altıntaş Belediyesi'nden MYO futbol takımına forma desteği - Son Dakika

Altıntaş Belediyesi'nin turnuvaya katılacak olan Meslek Yüksek Okulu (MYO) futbol takımına forma desteğinde bulunduğu bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Meslek Yüksekokulları Futbol Turnuvasında ilçemizi temsil edecek olan, Altıntaş Meslek Yüksek Okulu futbol takımımıza, belediyemiz tarafından, kendileri adına yaptırılan forma hediye edildi. Gençlerimizi tebrik ediyor, turnuvada başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA