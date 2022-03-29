Altıntaş Belediyesi'nden MYO futbol takımına forma desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Altıntaş Belediyesi'nden MYO futbol takımına forma desteği

29.03.2022 10:36
Altıntaş Belediyesi'nden MYO futbol takımına forma desteği

Altıntaş Belediyesi'nin turnuvaya katılacak olan Meslek Yüksek Okulu (MYO) futbol takımına forma desteğinde bulunduğu bildirildi.

Altıntaş Belediyesi'nin turnuvaya katılacak olan Meslek Yüksek Okulu (MYO) futbol takımına forma desteğinde bulunduğu bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Meslek Yüksekokulları Futbol Turnuvasında ilçemizi temsil edecek olan, Altıntaş Meslek Yüksek Okulu futbol takımımıza, belediyemiz tarafından, kendileri adına yaptırılan forma hediye edildi. Gençlerimizi tebrik ediyor, turnuvada başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
29 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 29 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı Amatör futbol maçında kırmızı kart gören sporcu darp edildi Amatör futbol maçında kırmızı kart gören sporcu darp edildi

Arif Teke, Altıntaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altıntaş Belediyesi'nden MYO futbol takımına forma desteği - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Ukrayna'nın Mariupol kentinde ilerleyen Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu
10:25 Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı!
10:03 Kahraman bekçinin tekmesi: Elinde tüfekle gezen adamı tekme atarak durdurdu
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:42:26. #1.11#
SON DAKİKA: Altıntaş Belediyesi'nden MYO futbol takımına forma desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement