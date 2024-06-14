Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 'Okula Sporla Veda Ediyorum Projesi' ile çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı

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Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün 'Okula Sporla Veda Ediyorum Projesi' ile çocuklar karne gününde hem spor yaptı hem de eğlenceli bir gün geçirdi.

Altunhisar Mustafa Necati Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte karnelerini alarak yaz tatiline giren 167 öğrenci, sportif ve eğitsel faaliyetlere katıldı. Proje ile ilgili bilgi veren Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak karnelerini alan çocukları tebrik ederken yaz tatillerini sporla değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Şafak; "Altunhisar İlçe Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz Okula Sporla Veda Ediyorum projemizi bugün Mustafa Necati Ortaokulu'muzda gerçekleştirdik. Gençlerimiz karne heyecanını, sporla birleştirdi. Bildiğiniz gibi her sene GSB Yaz Okulları okulların tatil olmasıyla başlıyor. Biz de gençlerimizin dikkatini spora çekmek, yaz okullarımıza davet etmek, aynı zamanda karne heyecanlarına ortak olmak buradayız" ifadelerini kullandı. Faaliyette öğrenciler antrenörler eşliğinde dart, futbol, voleybol, langırt, geleneksel okçuluk, masa tenisi ve satranç oynayarak okula keyifli bir gün geçirerek veda etti.

Altunhisar Kapalı Spor Salonu'nda yaz boyu devam edecek ve ücretsiz olarak gerçekleşecek kurslara çocuklar davet edildi. - NİĞDE