Giresun Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Alucra ilçesindeki tesislere spor aletleri tahsis edildi.
Alucra Gençlik ve Spor Müdürü Murat Akın, gazetecilere, kasımda yapılan ihale sonucunda, ilçedeki tesislere 29 spor aleti kurulduğunu söyledi.
Akın, spor salonlarındaki yeni ekipmanların vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirterek, "İlçemizde uzun süredir eksikliği hissedilen spor aletleri, il müdürlüğümüzün desteğiyle temin edilerek kuruma teslim edildi. Kurulumları tamamlanan cihazlarla spor yapmak isteyen tüm hemşehrilerimizi kurumumuza davet ediyoruz." dedi.
Son Dakika › Spor › Alucra'ya Yeni Spor Aletleri - Son Dakika
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