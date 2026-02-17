Alvarez Ameliyat Oldu - Son Dakika
Alvarez Ameliyat Oldu

17.02.2026 21:29
Fenerbahçe, Edson Alvarez'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Geçmiş olsun dilekleri iletildi.

FENERBAHÇE, futbolcusu Edson Alvarez'in gerçekleştirilen detaylı değerlendirmeler sonucunda ameliyata alındığını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, Alvarez'in sağlık heyeti tarafından gerçekleştirilen detaylı değerlendirmeler sonucunda ameliyata alındığı ve operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir. Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
