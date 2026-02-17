Alvarez Ameliyat Oldu

Fenerbahçe, Meksikalı oyuncu Edson Alvarez'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Alvarez'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir. Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL