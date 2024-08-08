Amasya'da 35 Milyon TL'ye Mal Olan Sporcu Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Amasya'da 35 Milyon TL'ye Mal Olan Sporcu Eğitim Merkezi Açıldı

Amasya\'da 35 Milyon TL\'ye Mal Olan Sporcu Eğitim Merkezi Açıldı

Amasya'da yaklaşık 35 milyon TL'ye mal olan Amasya Sporcu Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

08.08.2024 17:10
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Amasya'da yaklaşık 35 milyon TL'ye mal olan Amasya Sporcu Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Açılışa, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Eski Milli Güreşçi Mahmut Demir ve diğer yetkililer katıldı.

Şeyhcui Mahallesinde 55 yataklı, 2 antrenman salonlu olarak yapılan tesisin özellikle güreşin tabana yayılması, yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Doruk, "Merkezimizin açılmasıyla Amasya'mızda yeni Hamit Kaplanlar, Adil Candemirler ve Mahmut Demirler yetişeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Tesisin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Yılmaz Doruk, "İlimize ve ülkemize kazandırılan sayısız spor yatırımı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amasya'da 35 Milyon TL'ye Mal Olan Sporcu Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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