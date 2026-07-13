Amasya'da Boks Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Amasya'da Boks Şampiyonası Başladı

Amasya\'da Boks Şampiyonası Başladı
13.07.2026 20:30
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Amasya'da Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 903 sporcunun katılımıyla resmi açılışla başladı.

Amasya'da Seyda Keser Yıldızlar, Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, düzenlenen resmi açılış töreniyle başladı.

Amasya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 69 ilden 903 sporcu katılıyor. Şampiyonanın açılış törenine Amasya Valisi Önder Bakan, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Ercüment Aslan, kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda sporsever katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ringe çıkacak hakemlerin yemini edildi.

Sporcular, 6 gün sürecek şampiyonada Türkiye şampiyonu olabilmek ve dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Müsabakaların ardından uluslararası hedeflere odaklanacaklarını belirten Ercüment Aslan, şunları kaydetti:

"Bugün burada Amasya'da 900 civarı bir sporcunun katılımıyla Türkiye Şampiyonası gerçekleştiriyoruz. Akabinde hemen milli takım oluşturulacak. Ondan sonra Avrupa, dünya ve uluslararası maçlarımız olacak. Türk boksu olarak gerçekten gelişen gençlerimizin, milli sporcularımızın her türlü desteği esirgemeden yanlarındayız. Zaten bunu camia çok yakinen biliyor. Ama tabii bunlarla yetinmeyeceğiz. Türk boksunu hak ettiği olimpik başarıların sürdürülebilir, dünya şampiyonası başarısının sürdürülebilir olmasıyla alakalı sağlam temeller atmamızı gerektiren çalışmaları yapacağız."

Fenerbahçe Kulübü adına 66 kilo sıkletinde eldiven giyen 16 yaşındaki Ediz Altay, "Fenerbahçe Kulübünün sporcusuyum. Amacım şampiyon olmak. İleride daha büyük yerlerde dövüşmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Turnuvada madalya mücadelesi verecek 15 yaşındaki Elif Naz Koçak ise 57 kilo sıkletinde yarışacağını ifade ederek, "Maça çıkacağım. Her sporcunun olduğu gibi hedefim şampiyonluk." dedi.

Şampiyona, 19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Amasya'da Boks Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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