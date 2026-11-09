Amasya'da görme engelliler futsal liginde 7 takım milli takım kadrosu için yarışıyor

Amasya'da, Görme Engelliler Erkekler Futsal 1. Lig 2. devre müsabakaları, 7 takımdan 130 sporcunun katılımıyla başladı.

Amasya Spor Salonu'nda lig usulüne göre gerçekleştirilen final müsabakalarında, Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim ve Spor Vakfı Spor Kulübü, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, Palandöken Engelliler Spor Kulübü, Surkent21 Engelliler Spor Kulübü, Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü ve Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk için mücadele ediyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sefa Gülbil, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan 7 kulübün kıyasıya bir mücadele içinde olduğunu belirterek, "Bu takımlarımız 2. devre müsabakaları sonucunda birinci, ikinci ve üçüncüyü belirleyecekler. Turnuvamız cuma günü sonlanacak." dedi.

B2-B3 Futsal Türkiye Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Bahattin Orhan ise turnuvanın milli takım kadrosunun şekillenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başarılı sporcuları yakından takip ettiklerine işaret eden Orhan, "Buradan yetenekli ve başarılı sporcuları önümüzdeki dünya oyunlarına seçmek için bu turnuva bizim için son derece önemli. Turnuvadan sonra milli takım hazırlık kampları olacak. 2027'de Özbekistan'da Dünya Oyunları düzenlenecek. Biz de bu turnuvadan sonra sporcuları seçip iyi bir hazırlık dönemiyle turnuvaya katılım sağlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca sürecek organizasyonun ardından hem Türkiye lig şampiyonu ilan edilecek hem de ay-yıldızlı formayı giyecek yeni isimler belirlenecek.