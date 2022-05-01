Amasya'da Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlaması - Son Dakika
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Amasya'da Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlaması

01.05.2022 02:21

Amasya'da Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlaması Amasya'da Trabzonspor taraftarları, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

Amasya'da Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlaması

AMASYA - Amasya'da Trabzonspor taraftarları, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

Taşovalı bordo-mavili taraftarlar, cadde ve sokaklara inerek şampiyonluk sloganları attı. Araç konvoyu eşliğinde şehri dolaşan taraftar yöresel oyunlarla şampiyonluk kutlamasını doyasıya yaşadı.

Trabzonsporlu Fatma Genç, "Çok mutluyum, çok sevinçliyim, çok şükür bu günleri de gördük" dedi.

Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de şampiyonluk kutlamaları için belediye personeli ve emniyet güçlerinin saha da görev yaptıklarını söyleyerek, taraftarları ve Trabzonspor'u tebrik etti.

Amasya'da Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Amasya'da Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Amasya'da Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Amasya'da Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Amasya'da Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Amasya'da Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Amasya'da Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlaması

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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