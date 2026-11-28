TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Amasyaspor, sahasında ağırladığı Küçükçekmece Sinopspor'u 1-0 yenmeyi başardı.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: İsmail Güzel, Uğur Ülker, Turan Akbulut

Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Atalay Gürel, Hasan Çelik (Ali Erkin dk. 77), Savaş Çakır (Ahmet Emin Aksakal dk. 65), Buğrahan Bekar, Safa Kınalı, Muhammet Doğukan Kalkışım, Fatih Ergen, Murat Şevik, Mücahit Çakır, Muhammet Karahan (Mehmet Bavver Özbahçeci dk. 87)

Küçükçekmece Sinopspor: Kaan Atakan, Oğuz Aksoy (Bora Çuha dk. 73), Enes Artun Azak (Emir Can Aksu dk. 46), Tugay Yıldırım, Önder Selimoğlu, Atalay Yıldırım, Emre Oymak (Alişan Durmuş dk. 46), Efe Can Baran (Hüseyin Afkan (dk. 65), Kerem Yorulmaz, Buğrahan Karslı, Mehmet Can Kocabaş

Gol: Mücahit Çakır (dk. 36) (Amasyaspor FK)

Kırmızı kart: Muhammet Doğukan Kalkışım (dk. 90) (Amasyaspor FK)

Sarı kartlar: Amasyaspor FK'dan Mücahit Çakır, Fatih Ergen, Savaş Çakır ve Buğrahan Bekar; Küçükçekmece Sinopspor'dan ise Enes Artun Azak, Tugay Yıldırım, Atalay Yıldırım ile Alişan Durmuş gördü.