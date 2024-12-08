Nesine 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor, ligin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Kelkit Hürriyetspor SK ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Erdem Demirtaş xx, Şeyhmus Baysal xx, Furkan Ogün Demir xx
Amasyaspor: Umut Keseci x, Yunus Emre Çakır x, Enes Salih Çavdar x, Mert Ilıman x (Mustafa Ethem Erboğa dk.82 x), Sabit Hakan Yılmaz x (Ahmet Kağan Gürbüz dk.66 x), Hasan Türkyılmaz x, Emirhan Tak x (Onur Paksoy dk.81 x), Fatih Kıran x (Emre Işık dk.76 x), Batuhan Ayvaz x, Yunus Emre Aydemir x (Hakan Olkan dk.76 x), Buğra Çağlıyan x
Kelkit Hürriyetspor SK: Suphi Dağ x, Abdurrahman İlkyaz x, Ercan Şirin x, Yücel Yıldırım x, Berkay Akgül x (Batuhan Recep Atay dk.77 x), Ali Özdemir x, Ahmet Çelik x, Talha Enes Dege x (Yunus Emre Ertürk dk.65 x), Alihan Bel x (Alperen Köroğlu dk.85 x), Cenk Celil Karaosmanoğlu x, Atakan Ekiz x
Sarı kartlar: Mert Ilıman, Yunus Emre Aydemir (Amasyaspor), Yücel Yıldırım, Atakan Ekiz, Abdurrahman İlkyaz, Ali Özdemir (Kelkit Hürriyetspor SK) - AMASYA
Son Dakika › Spor › Amasyaspor ve Kelkit Hürriyetspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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