Amasyaspor ve Kelkit Hürriyetspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Amasyaspor ve Kelkit Hürriyetspor Berabere Kaldı

Amasyaspor ve Kelkit Hürriyetspor Berabere Kaldı

Amasyaspor, 3. Lig 2. Grupta Kelkit Hürriyetspor ile 0-0 berabere kaldı.

08.12.2024 17:03
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Nesine 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor, ligin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Kelkit Hürriyetspor SK ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Erdem Demirtaş xx, Şeyhmus Baysal xx, Furkan Ogün Demir xx

Amasyaspor: Umut Keseci x, Yunus Emre Çakır x, Enes Salih Çavdar x, Mert Ilıman x (Mustafa Ethem Erboğa dk.82 x), Sabit Hakan Yılmaz x (Ahmet Kağan Gürbüz dk.66 x), Hasan Türkyılmaz x, Emirhan Tak x (Onur Paksoy dk.81 x), Fatih Kıran x (Emre Işık dk.76 x), Batuhan Ayvaz x, Yunus Emre Aydemir x (Hakan Olkan dk.76 x), Buğra Çağlıyan x

Kelkit Hürriyetspor SK: Suphi Dağ x, Abdurrahman İlkyaz x, Ercan Şirin x, Yücel Yıldırım x, Berkay Akgül x (Batuhan Recep Atay dk.77 x), Ali Özdemir x, Ahmet Çelik x, Talha Enes Dege x (Yunus Emre Ertürk dk.65 x), Alihan Bel x (Alperen Köroğlu dk.85 x), Cenk Celil Karaosmanoğlu x, Atakan Ekiz x

Sarı kartlar: Mert Ilıman, Yunus Emre Aydemir (Amasyaspor), Yücel Yıldırım, Atakan Ekiz, Abdurrahman İlkyaz, Ali Özdemir (Kelkit Hürriyetspor SK) - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amasyaspor ve Kelkit Hürriyetspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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