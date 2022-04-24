Amatör küme yükselme maçında kavga çıktı - Son Dakika
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Amatör küme yükselme maçında kavga çıktı

24.04.2022 22:24
Amatör küme yükselme maçında kavga çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off yükselme maçında Sinopspor ile Boyabat 1868 Spor maçı sonrası tribün ve saha karıştı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off yükselme maçında Sinopspor ile Boyabat 1868 Spor maçı sonrası tribün ve saha karıştı. Tribündeki korkulukları söken Boyabat taraftarına polis müdahale etti.

Sinop'tan Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için mücadele eden Sinopspor ve Boyabat 1868 Spor, Sinop Üniversitesi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yüzlerce kişinin tribünden seyrettiği maçın ilk 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta yine skor değişmezken Boyabat takımı penaltılarda 3-1 galip gelerek maçın kazananı oldu. Penaltılar sonrası iki takım arasında gerginlik yaşandı. Sahadaki futbolcuların birbirine girdiği kavgada bazı futbolcular, aldıkları darbeyle baygınlık geçirdi. Polisin futbolculara müdahale ettiği kavga sırasında Boyabat taraftarı, tribündeki korkuluk demirini sökerek sahaya attı. Ardından tribünden saha içerisine atılan şişeler, teknik ekiplere isabet etti. Uzun bir süre yaşanan gerginlik sonrası polis, tribüne girerek taraftarlardan bazılarını dışarıya çıkardı. Boyabat taraftarı kontrollü şekilde sahadan dışarıya çıkartılırken, Sinopspor taraftarı ise kendi takımının futbolcularıyla münakaşaya girdi. - SİNOP

Amatör küme yükselme maçında kavga çıktı
Amatör küme yükselme maçında kavga çıktı
Amatör küme yükselme maçında kavga çıktı
Amatör küme yükselme maçında kavga çıktı
Amatör küme yükselme maçında kavga çıktı

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Amatör Lig, Sinopspor, Boyabat, kavga, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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