İstanbul'daki maçta atılan bir gol, sahayı savaş alanına çevirdi! Polis, taraftarları engellemek için havaya ateş açtı

Süper Amatör Lig 5. Grup 15. Haftasında Gaziosmanpaşa ile Beykoz 1908 Spor İBB Bayrampaşa Stadı'nda dün sahaya çıktı. Ev sahibi ekip taraftarlarının rakip takım futbolcularına saldırdığı mücadele tatil edildi.

DEPLASMAN EKİBİ GOLÜ BULUNCA SAHA KARIŞTI

Mücadelenin 17'nci dakikasında Beykoz 1908 Spor oyuncusu Arda Şahin, attığı gol ile takımın' 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ise saha bir anda karıştı. Tribünde takımlarına destek olan Gaziosmanpaşasporlu taraftarlar sahaya inerek rakip takımın futbolcularına saldırdı.

ÇEVİK KUVVET HAVAYA ATEŞ ETTİ

Teknik ekibin ve polislerin yardımıyla Beykozlu futbolcular soyunma odasında girdi. Yaşanan olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra yeniden başlayan maç, tekrar kavga çıkmasının ardından tatil edildi. Saha dışına da yansıyan kavgada çevik kuvvet polisi, Gaziosmanpaşalı taraftarları dağıtmakta zorluk çekerken, biber gazının yanı sıra havaya da ateş etti.