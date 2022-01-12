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Amatör maçta 3 futbolcunun vole girişimi ilginç anlar oluşturdu - Son Dakika

Amatör maçta 3 futbolcunun vole girişimi ilginç anlar oluşturdu

12.01.2022 13:11
Amatör maçta 3 futbolcunun vole girişimi ilginç anlar oluşturdu

Karaman'da oynanan amatör maçta aynı topa vole yapmaya çalışan 3 futbolcunun topa vuramaması ilginç görüntülere sahne oldu.

Karaman'da oynanan amatör maçta aynı topa vole yapmaya çalışan 3 futbolcunun topa vuramaması ilginç görüntülere sahne oldu.

Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde Karaman Amatör Ligi'nde Başyaylaspor ile Alakise Gençlikspor arasında oynanan karşılaşmada kameralara ilginç görüntüler yansıdı. Başyaylaspor maçın 80. dakikasında korner atışı kazandı. Kullanılan kornerde ceza sahasında bulunan Başyaylasporlu 3 futbolcu aynı anda havadan gelen topa vole vuruşu yapmak istedi. Ancak 3 futbolcunun da topa vuramaması ve aynı anda yere düşmesi ilginç anların ortaya çıkmasına neden oldu.

Kulüp olarak amatör ligde bu sene oynamaya başladıklarını anlatan pozisyonun kahramanlarından Mehmet Ali Ural, "Bizim için o gün zor bir maç oldu. Korner atışındaki pozisyonda da arkadaşlarımı görmemiştim ve pozisyonu sonra videosunu izlediğim de fark ettim. Keşke gol olsa diyeceğim bir pozisyonmuş ama olmadı. Tsubasa golü diye bir gol var, belki bilirsiniz. Bir topa iki kişinin röveşata yapmasından kaynaklanmış. Gerçeği var ve çizgi filmde aktarılmıştı bu olay. Bu gol olsa öyle bir gol olurdu. Herkesin yapmak isteyip de yapamadığı bir gol kesinlikle olurdu. İnşallah bir dahaki maçlarda atmayı düşünürüz" dedi.

"Yılın golü olurdu"

Başyaylaspor'un bir diğer futbolcusu Abdullah Koca'da, "Daha önceden çalışılmış bir pozisyon değil. Aslında biz sonradan maç görüntülerini izleyince fark ettik. Dışarıdan da kimse fark etmemiş. Mehmet Ali, Tugay ve benim olduğum pozisyon. Ben zaten geriden geliyordum, diğer arkadaşlarımı görmedim, hatta pozisyonu ben bozuyorum. Aslında antrenmanlarda sürekli yapmaya çalıştığımız denediğimiz hareketler ama o an üçümüzde aynı anda kalkınca hem komik hem de güzel bir görüntü ortaya çıkmış. Ben birkaç defa izledim. İnşallah diğer maçlarda böyle bir gol atarız. Atsaymışız zaten büyük ihtimalle yılın golünü atmış olacaktık. Üçümüzün de aynı hareketi yapması bence çok hoş bir görüntü ortaya çıkarmış. İnşallah her şey bizim adımıza iyi olur" diye konuştu. - KARAMAN

Amatör maçta 3 futbolcunun vole girişimi ilginç anlar oluşturdu
Amatör maçta 3 futbolcunun vole girişimi ilginç anlar oluşturdu
Amatör maçta 3 futbolcunun vole girişimi ilginç anlar oluşturdu

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Güneyyurt, Ali Ural, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör maçta 3 futbolcunun vole girişimi ilginç anlar oluşturdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Amatör maçta 3 futbolcunun vole girişimi ilginç anlar oluşturdu - Son Dakika
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