- Amatör maçta havada çarpışan futbolcular kanlar içinde kalarak hastanelik oldu
SAMSUN - Samsun'da amatör fulbol liginde kafa topuna çıkarken havada kafaları çarpışan 2 futbolcu kanlar içinde kalarak hastanelik oldular.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki İlkadım Stadyumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun 1. Amatör Büyükler Liginde mücadele eden Kolpınarspor ile Ceditspor takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 devam ederken Kolpınarsporlu futbolcu Kudret Taşkan ile Ceditsporlu futbolcu Burak Akılhava topuna kafa ile müdahale etmek isterken, havada kafa kafaya çarpıştılar. Kanlar içinde kalan 2 futbolcu ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede sedyede yanyana yatan futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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